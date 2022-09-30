Двое теннисистов чуть не подрались прямо на корте: пришлось разнимать судье – видео

Адриан Андреев и Корентен Муте провели горячий поединок, завершившийся сенсационным итогом. Такой накал страстей чуть не перешел в драку.

В теннисном туре мужчин уже отыграли все турниры Grand Slam, а в эти дни проходят разные челленджеры. На одном из них произошла скандальная ситуация, пишет 24 канал.

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В Орлеане в 1/8 финала встретили Адриан Андреев из Болгарии и Корентен Муте (Франция). Последний был фаворитом всего турнира, потому что был посеян под первым номером.

Впрочем, игра получилась напряженной и завершилась волевой победой болгарина (2:6/7:6/7:6). После игры теннисисты традиционно пожали друг другу руки, однако при этом сказали друг другу что-нибудь обидное.

Видео ссоры между Андреевым и Муте:

Поэтому между ними возникла толчея, которая едва не переросла в драку. В итоге судье матча пришлось разнимать соперников прямо на корте.

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В следующем раунде Андреев будет противостоять Норберту Гамбошу из Словакии. Адриан является третьей ракеткой Болгарии, но идет на 247 месте в рейтинге АТР. В свою очередь Муте занимает 64-ю позицию.