У тенісному турі чоловіків вже відіграли всі турніри Grand Slam, а у ці дні проходять різні челенджери. На одному з них сталася скандальна ситуація, пише 24 канал.

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В Орлеані в 1/8 фіналу зустріли Адріан Андрєєв з Болгарії та Корентен Муте (Франція). Останній був фаворитом всього турніру, адже був посіяний під першим номером.

Втім, гра вийшла напруженою і завершилась вольовою перемогою болгарина (2:6 / 7:6 / 7:6). Після гри тенісисти традиційно потисли один одному руки, однак при цьому сказали один одному щось образливе.

Відео сварки між Андрєєвим та Муте:

Через це між ними виникла штовханина, яка ледь не переросла у бійку. В підсумку судді матчу довелось рознімати суперників прямо на корті.

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У наступному раунді Андрєєв буде протистояти Норберту Гамбошу зі Словаччини. Адріан є третьою ракеткою Болгарії, але йде аж на 247 місці в рейтингу АТР. У свою чергу Муте займає 64 позицію.