Фанаты Наполи и Айнтрахта устроили массовую бойню перед матчем Лиги чемпионов: видео беспредела

Болельщики неаполитанского и франкфуртского клуба снова не нашли общего языка и решили применить силу. Даже итальянская полиция не справилась с толпой.

В Лиге чемпионов подходят к концу ответные матчи 1/8 финала. В одном из последних поединков этой стадии лидер Серии А Наполи будет принимать Айнтрахт, пишет 24 канал.

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Перед игрой возник скандал с билетами на игру. Клуб решил не продавать пропуск на стадион для фанатов немецкого клуба. Причину могло стать то, что перед первой игрой во Франкфурте-на-Майне фанаты Наполи были атакованы поклонниками хозяев.

Впрочем, Айнтрахт обжаловал это решение в суде и выиграл право на приобретение билетов для своих фанатов. Но новой стычки избежать не удалось. В день матча в центре Неаполя произошла потасовка между болельщиками Наполи и гостей. Поклонники хозяев атаковали автобус с фанатами Айнтрахта.

Видео стычек на улицах Неаполя:

Как минимум двое мужчин получили ножевые ранения. Кроме того, болельщики поджигают автомобили и бросают дымовые шашки. Полиция пытается остановить хулиганов, но в итоге сама получает повреждение.

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Напомним, что в первом поединке Наполи одержал гостевую победу со счетом 2:0. В воротах Айнтрахта расписались Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.