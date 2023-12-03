В испанском футбольном сообществе чуть не случилась трагедия. Ужасный эпизод произошел во время матча третьего дивизиона между Мелильей и Кордобой, пишет 24 канал.

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На 28 минуте матча за счет 0:0 защитник гостей Драгиша Гудель потерял сознание из-за головокружения и упал на газон. При этом в сознание он пришел почти сразу.

Видео потери сознания Гуделя:

Серб поднялся и пытался продолжить игру. Впрочем, футболисты подбежали к нему и отказали от такой идеи. В итоге его заменили на Карлоса Гарсию, сам защитник смог самостоятельно покинуть поле.

Клуб в своих соцсетях отметил, что с Драгишей все хорошо и он под наблюдением врачей. К слову, это уже не первый случай утраты сознания Гуделем в этом году.

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В марте футболист также упал на газон после головокружения в игру с Феролом. В тот раз медики спасли игрока, который также пытался продолжить игру. В итоге Гуделю установили имплантированный автоматический дефибриллятор для поддержки работы сердца.

Отметим, что уже без серба Кордоба смогла одержать минимальную победу на поле Мелильи (1:0). В своей группе третьего испанского дивизиона команда занимает третье место, отставая от лидера на 8 баллов.