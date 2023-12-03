В іспанській футбольній спільноті ледь не сталась трагедія. Жахливий епізод відбувся під час матчу третього дивізіону між Мелільєю та Кордобою, пише 24 канал.

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На 28 хвилині матчу за рахуку 0:0 захисник гостей Драгіша Гудель втратив свідомість через запаморочення та впав на газон. При цьому до тями він прийшов майже одразу.

Відео втрати свідомості Гуделя:

Серб підвівся та намагався продовжити гру. Втім футболісти підбігли до нього та відмовили від такої ідеї. У підсумку його замінили на Карлоса Гарсію, сам захисник зміг самотужки залишити поле.

Клуб у своїх соцмережах зазначив, що із Драгішею все гаразд і він під наглядом лікарів. До слова, це вже не перший випадок втрати свідомості Гуделем цього року.

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У березні футболіст так само впав на газон після запаморочення у гру з Феролом. Того разу медики врятували гравця, який так само намагався продовжити гру. У підсумку Гуделю встановили імплантований автоматичний дефібрилятор для підтримання роботи серця.

Відзначимо, що вже без серба Кордоба змогла здобути мінімальну перемогу на полі Мелільї (1:0). У своїй групі третього іспанського дивізіону команда посідає третю сходинку, відстаючи від лідера на 8 балів.