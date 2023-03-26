После потери сознания и остановки сердца: в Испании игрок хотел продолжить матч, несмотря на проблемы

Сербский футболист Драгиша Гудель стал виновником потрясающего случая в чемпионате Испании. Игрок хотел продолжить поединок, не смотря ни на что.

Полузащитник испанской Кордобы Драгиша Гудель упал в обморок во время одного из матчей своей команды. Очнувшись, сербский игрок всеми силами пытался продолжить участвовать в матче.

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Жажда футбола

Инцидент произошел в поединке между Кордобой и Ферролем в рамках третьего дивизиона чемпионата Испании. Команды же сразу начали удивлять своих фанатов, поскольку уже к 10-й минуте встречи обменялись забить голами. Однако самый большой шок для болельщиков приберег именно Драгиша Гудель.

Уже на 11-минуте матча произошел эпизод, изменивший радость на лице фанатов на беспокойство, поскольку сербский футболист потерял сознание. Медицинский персонал обеих команд быстро начал проводить реанимационные действия, а также игроку помогал кардиолог, решивший посетить встречу между двумя командами.

Гудель пришел в себя еще до приезда скорой кареты, но вот когда врачи решили госпитализировать Драгишу, он пытался вернуться на поле и продолжить игру. Все это было из-за шокового состояния футболиста. Позже стало известно, что у него останавливалось сердце. Для реанимации игрока дважды использовали дефибриллятор.

Драгиша Гуделя доставили в университетскую больницу королевы Софии. Сейчас состояние сербского футболиста стабильно, однако в ближайшие дни игроку придется пройти обследование.

Видео попытки футболиста вернуться на газон:

Более дорогой брат футболиста Севильи Неманьи Гуделя, числящийся в рядах сборной Сербии.