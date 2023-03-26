Півзахисник іспанської Кордоби Драгіша Гудель втратив свідомість під час одного з матчів своєї команди. Прийшовши до тями, сербський гравець усіма силами намагався продовжити брати участь у матчі.

Варте уваги Можете подати свою кандидатуру, – Петраков хамовито відповів журналісту після поразки: відео

Жага футболу

Інцидент стався у поєдинку між Кордобою та Ферролем в рамках третього дивізіону чемпіонату Іспанії. Команди ж відразу почали дивувати своїх фанатів, оскільки уже до 10-ої хвилини зустрічі обмінялися забити голами. Проте найбільший шок для вболівальників приберіг саме Драгіша Гудель.

Уже на 11-хвилині матчу стався епізод, який змінив радість на обличчі фанатів на занепокоєння, оскільки сербський футболіст втратив свідомість. Медичний персонал обох команд швидко почав проводити реанімаційні дії, а також гравцю допомагав кардіолог, який вирішив відвідати зустріч між двома командами.

Гудель прийшов до тями ще до приїзду швидкої карети, та от коли лікарі вирішили госпіталізувати Драгішу він намагався повернутися на поле та продовжити гру. Все це було через шоковий стан футболіста. Пізніше стало відомо, що в нього зупинялося серце. Для реанімації гравця двічі використали дефібрилятор.

Драгішу Гуделя доставили до університетської лікарні королеви Софії. Наразі стан сербського футболіста стабільний, проте найближчими днями гравцю доведеться пройти обстеження.



До речі, Драгіша брат футболіста Севільї Неманьї Гуделя, який числиться в рядах збірної Сербії.

Відео спроби футболіста повернутись на газон: