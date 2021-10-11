Дождались: украинский призер Олимпиады-2012 выйдет на ринг после полутора лет без боев

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) вернется в ринг уже на следующей неделе. Бой запланирован на 16 октября.

Соперником украинца будет 22-летний мексиканец Рикардо Салас Родригес (16-2, 11 КО).

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Последний свой бой Тарас провел в январе 2020 года. Тогда он победил аргентинца Верона единогласным решением судей. 35-летний украинец, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), является чемпионом мира и бронзовым призером ОИ-2012.

Шелестюк подписал соглашение с новым промоутером

На прошлой неделе Тарас Шелестюк заключил соглашение с новой промоутерской организацией Probellum, которую возглавляет бывший генеральный директор Golden Boy Promotions Ричард Шафер.

Украинский спортсмен опубликовал пост в инстаграме о подписании контракта. По словам Шелестюка, он планирует стать чемпионом мира: "Новая глава в моей боксерской карьере. Новая возможность сражаться по всему миру, чтобы демонстрировать искусство бокса и стать чемпионом мира с компанией Probellum!"