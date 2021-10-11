Суперником українця буде 22-річний мексиканець Рікардо Салас Родрігес (16-2, 11 КО).

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Останній свій бій Тарас провів у січні 2020 року. Тоді він переміг аргентинця Верона одноголосним рішенням суддів. 35-річний українець, який виступає в напівсередній вазі (до 66,7 кг) є чемпіоном світу та бронзовим призером ОІ-2012.

Шелестюк підписав угоду з новим промоутером

Минулого тижня Тарас Шелестюк уклав угоду з новою промоутерською організацією Probellum, яку очолює колишній генеральний директор Golden Boy Promotions Річард Шафер.

Український спортсмен опублікував пост в інстаграмі про підписання контракту. За словами Шелестюка, він планує стати чемпіоном світу: "Нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Нова можливість битися по всьому світу, щоб демонструвати мистецтво боксу і стати чемпіоном світу з компанією Probellum!"