Анастасия Гасанова – Дарья Снигур 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

Снигур проводила на турнире в Дубае четвертый матч. Перед полуфиналом украинка выбила из него по очереди третью сеяную Синьюй Ван, австралийку Джулию Гарбер, а также словачку Викторию Кузьмову.

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Матч между Снигур и Гасановой продолжался три сета. В первой партии ни украинка, ни россиянка не играли надежно во время геймов на своих подачах. Однако ключевым стал девятый гейм, в котором Снигур позволила сопернице сделать еще один брейк, после чего и проиграла сет.

Во втором сете Снигур сравняла счет. Украинка отдала лишь один гейм Гасановой, однако смогла менее, чем за полчаса победить россиянку. После этого, начало третьего сета также выглядело ровным – первые четыре гейма закончились со счетом 2:2.

Однако все же Снигур дожала россиянку. В следующих пяти геймах украинка позволила сопернице взять только один и одержать победу.