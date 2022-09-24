"Довольно частных самолетов": болельщик поджег себя во время матча Кубка Лейвера

Общественные активисты уже не впервые используют теннисные турниры как платформу для своих протестов. Обычно они стремятся привлечь внимание общества к глобальным проблемам экологии планеты.

Что хотел сказать активист

Во время матча первого круга Кубка Лейвера между Стефаном Циципасом и Диего Шварцманом на корт выбежал болельщик.

Стоит внимания Хочу, чтобы россию закрыли железной стеной, – интервью с Рыжиковой о войне и спортивных санкциях

Он поджег себе руку и лег на корт. Затем его вывела охрана.

На футболке у него было написано: "Достаточно частных самолетов в Великобритании". Тем самым он пытался привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Видео момента

Подобные случаи в спорте

В полуфинале Ролан Гаррос выбежала женщина и привязала к сетке. На футболке у нее было написано "У нас осталось 1028 дней". Пока охрана разбиралась с женщиной, игроки ушли из корта. Перерыв в матче составил примерно 10 минут.

Зрители освистали действия протестующей. А охрана отцепила протестующую от сетки и вынесла из корта на руках.

Также эко-активисты выбежали на трассу на этапе Тур де Франс. Активисты соединили друг друга цепями и зажгли пиротехнику.

Организаторы вместе с правоохранителями были вынуждены выносить активистов за пределы трассы, к силовым действиям приобщались даже спортивные директора команд-участниц, ехавших в командных автомобилях впереди.

По итогам событий с заявлением выступили представители движения Derniere Renovation, который в очередной раз отметил важность борьбы с климатическими изменениями в мире.