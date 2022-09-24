Що хотів сказати активіст

Під час матчу першого кола Кубка Лейвера між Стефаном Ціціпасом та Дієго Шварцманом на корт вибіг вболівальник.

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Він підпалив собі руку і ліг на корт. Потім його вивела охорона.

На футболці у нього було написано: "Досить приватних літаків у Великій Британії". Цим він намагався привернути увагу до проблеми глобального потепління.

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У півфіналі Ролан Гаррос вибігла жінка та прив'язала себе до сітки. На футболці у неї було написано "У нас залишилося 1028 днів". Поки охорона розбиралася з жінкою, гравці пішли з корту. Перерва в матчі склала приблизно 10 хвилин.

Глядачі освистали дії протестувальниці. А охорона відчепила протестувальницю від сітки й винесла з корту на руках.

Також екоактивісти вибігли на трасу під час етапу Тур де Франс. Активісти з’єднали одне одного ланцюгами та запалили піротехніку.

Організатори разом з правоохоронцями були змушені силоміць виносити активістів за межі траси, до силових дій долучалися навіть спортивні директори команд-учасниць, що їхали в командних автомобілях попереду.

За підсумками подій із заявою виступили представники руху Derniere Renovation, що вкотре наголосили на важливості боротьби з кліматичними змінами у світі.