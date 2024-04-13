Гол Довбика в ворота Атлетико стал юбилейным для украинских легионеров в Ла Лиге

13 апреля 2024, 18:01
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Источник:

Sport.ua

Форвард Жироны Артем Довбик продолжает радовать результативной игрой в чемпионате Испании. Уроженец Черкасс не только возглавил список бомбардиров Ла Лиги, но и забил знаковый гол для украинцев.

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико обыграло Жирону со счетом 3:1. В составе каталонцев голом отметился Артем Довбик.

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Новое достижение Довбика

На 4-й минуте матча украинец воспользовался пасом партнера по команде и забил свой 17-й гол в текущем чемпионате. Форвард Жироны возглавил гонку бомбардиров. Однако это не единственное достижение Артема.

26-летний футболист забил юбилейный 40-й гол украинских легионеров в Ла Лиге. Кстати, Довбик лидирует и в списке бомбардиров среди украинцев, которые играли в чемпионате Испании

Все голы украинцев в Ла Лиге

  1. Артем Довбик (Жирона) – 17
  2. Виктор Цыганков (Жирона) – 9
  3. Артем Кравец (Гранада) – 5
  4. Евгений Коноплянка (Севилья) – 4
  5. Роман Яремчук (Валенсия) – 3
  6. Александр Яковенко (Малага) – 1
  7. Сергей Погодин (Мерида) – 1

Довбик под прицелом грандов

  • Напомним, что Артем Довбик проводит лишь первый сезон в испанский Ла Лиге. Форвард усилил Жирону в начале августа 2023 года. Днепр-1 получил за своего лидера 7,75 миллионов евро.
  • Результативная игра украинского форварда привлекла внимание ведущих клубов Европы. Эксперты прогнозируют, что летом Довбик может сменить клубную прописку. Предметный интерес к Артему проявляют Барселона, Атлетико, Челси и еще ряд команд.
  • Трансферная стоимость форварда составляет 30 миллионов евро.
Автор: Сергій Шаховець