Гол Довбика в ворота Атлетико стал юбилейным для украинских легионеров в Ла Лиге

Форвард Жироны Артем Довбик продолжает радовать результативной игрой в чемпионате Испании. Уроженец Черкасс не только возглавил список бомбардиров Ла Лиги, но и забил знаковый гол для украинцев.

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико обыграло Жирону со счетом 3:1. В составе каталонцев голом отметился Артем Довбик.

Читайте также Сыграет ли на Евро-2024: врач объяснил причину травмы Цыганкова, назвав срок восстановления

Новое достижение Довбика

На 4-й минуте матча украинец воспользовался пасом партнера по команде и забил свой 17-й гол в текущем чемпионате. Форвард Жироны возглавил гонку бомбардиров. Однако это не единственное достижение Артема.

26-летний футболист забил юбилейный 40-й гол украинских легионеров в Ла Лиге. Кстати, Довбик лидирует и в списке бомбардиров среди украинцев, которые играли в чемпионате Испании

Все голы украинцев в Ла Лиге

Артем Довбик (Жирона) – 17 Виктор Цыганков (Жирона) – 9 Артем Кравец (Гранада) – 5 Евгений Коноплянка (Севилья) – 4 Роман Яремчук (Валенсия) – 3 Александр Яковенко (Малага) – 1 Сергей Погодин (Мерида) – 1

Довбик под прицелом грандов