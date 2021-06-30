Довбик забил гол Швеции в последние минуты экстратайма: видео

Артем Довбик забил головой в ворота сборной Швеции в компенсированное время экстратайма. Этот гол фактически гарантировал сборной Украины победу и выход в 1/4 финала.

Артем Довбик отличился на 120+1 минуте матча плей-офф после подачи Александра Зинченко с левого фланга.

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После навеса Артем Довбик сумел опередить сразу двух защитников соперника – Виктора Линделёфа и Филипа Хеландера. Таким образом он установил окончательный счет матча – 2:1 в пользу Украины.

Гол Артема Довбика в ворота Швеции: смотрите видео

К слову, счет в матче на 27 минуте открыл Александр Зинченко. Он после подачи Андрея Ярмоленко сильно пробил мимо голкипера.

Впрочем, удержать победный счет до конца первого тайма не удалось. Эмиль Форсберг с помощью рикошета от Ильи Забарного забил дальним ударом.