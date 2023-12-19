В компании выдающихся бомбардиров: Довбик вошел в топ-9 голеадоров Ла Лиги XXІ века

В понедельник, 18 декабря, был сыгран последний матч 17-го тура испанской Ла Лиги. Жирона на своем поле принимала Алавес.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу подопечных Мичела. Это позволило каталонцам вернуть себе лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Довбик в огне

Дублем в поединке отличился украинский форвард Артём Довбик. Сначала в первом тайме он сыграл на добивании, забив гол головой, а во второй половине встречи реализовал пенальти. Как результат, "девятка" Жироны довел количество голов в Ла Лиге уже до десяти в сезоне-2023/2024.

Для достижения этого показателя 26-летнему бомбардиру понадобилось всего 16 матчей. По скорости забивания первых 10 мячей в чемпионате Испании Довбик вошел в топ-9 лучших игроков чемпионата Испании в нынешнем веке. Артем в этом аспекте без шансов перегнал Лионеля Месси, у которого на первые 10 голов в Ла Лиге ушло 30 матчей.

Быстрее же это делали только 8 игроков. Абсолютными рекордсменами являются Джуд Беллингем и Роберт Левандовски, продемонстрировавшие скорострельность в дебютных поединках ровно 1 гол за матч.

Смотрите список из топ-9 рекордсменов Ла Лиги

Отметим, что сейчас Артем Довбик занимает второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги-2023/2024. Он в 16 поединках забил 10 голов и отдал 4 ассиста, лидером является Джуд Беллингем – 13 взятий ворот и 2 голевых передачи.

. Следующий матч Жирона сыграет уже 21 декабря против Бетиса на выезде. Начало матча в 20:00.