Довбика заметили на тренировке Жироны: поможет ли украинец в битве с Реалом

Травма Артема Довбика значительно ослабила линию атаки Жироны, которая борется за чемпионство в Ла Лиге. Сроки восстановления бомбардира не внушали оптимизма.

Тревоги за состояние украинского нападающего развеяли испанские СМИ. Они опубликовали фото с сегодняшней тренировки Жироны.

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Возвращение Довбика

На фотографии Артем Довбик держит шар в руках, занимаясь в общей группе. Интересно, что официальный аккаунт Жироны в инстаграм не "светил" форварда. Возможно, каталонцы хотели держать информацию о возвращении Довбика в тайне.

Довбык вернулся к тренировкам / twitter.com/LaLigaTV

Напомним, что Довбик получил повреждение накануне матча чемпионата Испании против Реал Сосьедада (0:0). Испанские источники сообщали, что Артем травмировал мениск, из-за чего рисковал пропустить остаток сезона.

Впрочем, тренер "жиронцев" Мичел опроверг слухи и сообщил, что Довбик вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

Центральный матч 24-го тура Ла Лиги между Реалом и Жироной запланирован на 10 февраля. Поединок пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". В турнирной таблице команда Цыганкова и Довбика отстает от "сливочных" на два пункта.