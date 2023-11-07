Перформанс был оценен: форвард сборной Украины попал в команду недели в Ла Лиге

В понедельник, 6 ноября, завершился двенадцатый тур испанской Ла Лиги. По его итогам, статистический портал WhoScored составил символическую сборную.

Главным событием тура стала смена лидера в чемпионате Испании. Реал потерял очки в матче с Райо Вальекано, чем воспользовалась Жирона, победившая Осасуну со счетом 4:2 и вышедшая на первое место в турнирной таблице.

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Довбик попал в команду недели Ла Лиги

Героем триумфального матча стал Артем Довбик. Его признали лучшим игроком встречи, в которой он отдал два ассиста и забил гол. После такого перформанса украинец довел количество результативных действий в Ла Лиге до 10, что сделало форварда рекордсменом по этому показателю среди украинских футболистов в чемпионате Испании.

За 85 минут на поле Довбик сделал четыре удара, один из которых был в створ ворот, также украинец 21 раз прикоснулся к мячу и отдал 10 передач с точностью 77 процентов.

Такое выступление гарантировало форварду место в сборной тура. Он получил оценку – 8.6, выше был оценен только игрок Вильярреала Морено,

Виктор Цыганков также получил достаточно высокую отметку 7.3, однако этого не хватило, чтобы попасть в команду недели.



Довбик попал в команду недели Ла Лиги / инстаграм Whoscored

Отметим, что Артем Довбик находится на 5 месте в гонке бомбардиров Ла Лиги с 6 забитыми мячами. Он лишь на одно взятие ворот уступает Альваро Морате, который занимает 2 место, а лидирует Джуд Беллингем – на его счету 10 голов.

. Следующий матч Жирона сыграет 11 ноября против Райо Вальекано. Поединок начнется в 15.00.