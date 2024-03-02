Довбик получил благодарность от бригады ВСУ: форвард Жироны передал военным автомобиль

Украинский форвард Артем Довбик продолжает помогать воинам ВСУ. На этот раз бомбардир вместе со своим агентом передал защитникам Украины внедорожник.

С начала полномасштабной военной агрессии России многие украинские спортсмены присоединились к волонтерскому движению. Одним из самых активных является нападающий сборной Украины и испанской Жироны Артем Довбик.

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Благодарность Довбику от военных

Один из лучших бомбардиров Ла Лиги вместе со своим агентом Алексеем Люндовским регулярно обеспечивают украинских военных необходимым оборудованием. Недавно они передали воинам 118-й отдельной бригады территориальной обороны внедорожник.

Это уже второе авто за последнюю неделю, которое отправили на фронт футболист вместе со своим агентом. 24 февраля это подразделение получило внедорожник и другое необходимое оборудование.

За весомый вклад в "повышение боеготовности подразделений и укреплении независимости нашего государства" Артем Довбик получил личную благодарность от командования 118-й отдельной бригады.

Грамота Довбику от 118-й бригады / Sportarena

Ранее заместитель командира 118 бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что Довбик и Люндовский постоянно снабжают военных дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым.

В нынешнем сезоне Артем Довбик забил за Жирону 14 мячей в 27 матчах. Увеличить бомбардирский актив уроженец Черкасс сможет 3 марта, когда его команда будет играть на выезде против Мальорки.