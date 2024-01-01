Челси хочет подписать форварда сборной Украины: названа сумма потенциальной сделки

Первого января в европейском футболе открылось трансферное окно. Оно может стать очень интересным для украинских болельщиков, ведь наши земляки своей игрой заинтересовали многие клубы из топовых чемпионатов.

Одним из тех, кто может сменить клубную прописку уже этой зимой, является Артем Довбик. Форвард каталонской Жироны стал одним из открытий испанской Ла Лиги и заинтересовал более состоятельные коллективы.

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Довбик может стать одноклубником Мудрика

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны Атлетико, Интера, Вест Хэма, Фулхэма и Астон Виллы. Теперь же в борьбу за украинца готов вступить лондонский Челси.

Клуб, за который выступает Михаил Мудрик, хочет приобрести нового забивного форварда уже этой зимой, что отличает его от подавляющего большинства других претендентов. которые нацелены на трансфер летом.

"Синие" настроены действовать быстро и готовы предложить Жироне за Артема Довбика 39 миллионов фунтов стерлингов. Они надеются, что такая сумма заставит каталонцев согласиться отпустить основного нападающего уже в середине сказочного сезона для "красно-белых".

. Сейчас статистический портал Transfermarkt оценивает Артема Довбика в 28 миллионов евро. Его контракт с Жироной действует до 30 июня 2028 года.

Ранее появилась информация, что каталонцы будут готовы отпустить украинца за 25 миллионов евро за 70 процентов прав на футболиста, которыми владеет. Остальные 30 распределены поровну между Днепром-1 и датским Мидтьюлланном, поэтому трансфер выглядит вполне возможным в ближайшее время.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Артем Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за Жирону, в которых отличился 11 забитыми голами и 6 ассистами.

Свой следующий поединок Жирона сыграет 3 января против Атлетико, также заинтересованного в подписании Артема Довбика. Матч начнется в 22.30. Сейчас "красно-белые" лишь по дополнительным показателям уступают лидеру чемпионата Реалу, имея по 45 очков в активе после 18 туров, Атлетико же расположился на третьей строчке в Ла Лиге, у подопечных Симеоне 38 набранных зачетных пунктов.