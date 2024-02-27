Один из испанских грандов рассматривает подписание нападающего Жироны и национальной сборной Украины Артема Довбыка. 26-летний украинец демонстрирует футбол высокого уровня и своими выступлениями заинтересовал более статусный коллектив – мадридский Атлетико.

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Довбик может перейти в Атлетико

По словам известного украинского журналиста Игоря Цыганика, "матрасники" готовы потратить на трансфер украинца около тридцати миллионов евро. Вопрос лишь, удовлетворит ли эта сумма Жирону.

Ранее была информация, что в трансфере украинца заинтересованы также команды из Бундеслиги, Серии А и АПЛ. Так что выбор у Довбыка есть достаточно солидный.

Важно. В текущем сезоне чемпионата Испании Артем Довбык провел 23 матча, отметившись 14 голами и 4 результативными передачами.

Следующий поединок Жирона сыграет 3 марта на выезде против Мальорки. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.