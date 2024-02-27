Один із іспанських грандів розглядає підписання нападника Жирони та національної збірної України Артема Довбика. 26-річний українець демонструє футбол високого рівня та своїми виступами зацікавив більш статусний колектив – мадридський Атлетіко.

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Довбик може перейти в Атлетіко

За словами відомого українського журналіста Ігоря Циганика, "матрацники" готові витратити на трансфер українця близько тридцяти мільйонів євро. Питання лише, чи задовольнить ця сума Жирону.

Раніше була інформація, що в трансфері українця зацікавлені також команди з Бундесліги, Серії А та АПЛ. Тож вибір у Довбика є досить солідний.

Важливо. У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 23 матчі, відзначившись 14 голами та 4 результативними передачами.

Наступний поєдинок Жирона зіграє 3 березня на виїзді проти Мальорки. Стартовий свисток пролунає о 19:30.