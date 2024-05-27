Авторитетный статистический портал Whoscored определил символическую сборную 38-го тура испанской Ла Лиги. В нее вошли лучшие футболисты по оценкам на каждом амплуа в матчах завершающего тура чемпионата.

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Довбик и Цыганков стали главными звездами Ла Лиги

В сборную тура вошли сразу четверо игроков Жироны и оба украинских легионера каталонцев. Артем Довбик, который оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу, вообще стал главной звездой минувшего игрового уик-энда, получив оценку 9,9 балла.

Виктор Цыганков стал вторым топ-игроком 38-го тура, у него оценка 9,4, что тоже впечатляет. Впрочем, за два гола и один ассист это абсолютно справедливый балл.



Довбик и Цыганков попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги от Whoscored

Справка. Жирона играла против Гранады без турнирной мотивации, ведь досрочно стала бронзовым призером чемпионата Испании и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Напомним, Артем Довбик стал по итогам сезона лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола. 26-летний украинец выиграл престижную награду Трофео Пичичи.