Авторитетний статистичний портал Whoscored визначив символічну збірну 38-го туру іспанської Ла Ліги. До неї увійшли найкращі футболісти за оцінками на кожному амплуа в матчах завершального туру чемпіонату.

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Довбик та Циганков стали головними зірками Ла Ліги

До збірної туру увійшли одразу четверо гравців Жирони та обидва українські легіонери каталонців. Артем Довбик, який оформив хет-трик і віддав одну гольову передачу, взагалі став головною зіркою минулого ігрового вікенду, отримавши оцінку 9,9 бали.

Віктор Циганков став другим топ-гравцем 38-го туру, у нього оцінка 9,4, що теж вражає. Утім, за два голи та один асист це абсолютно справедливий бал.



Довбик та Циганков потрапили до символічної збірної 38-го туру Ла Ліги від Whoscored

Довідка. Жирона грала проти Гранади без турнірної мотивації, адже достроково стала бронзовим призером чемпіонату Іспанії та зіграє в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Артем Довбик став за підсумками сезону найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи. 26-річний українець виграв престижну нагороду Трофео Пічічі.