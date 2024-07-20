Эту машину не остановить: Довбик оформил дубль в первом спарринге за Жирону

Испанская Жирона продолжает подготовку к новому сезону. Во втором товарищеском матче на тренировочном сборе "бело-красные" встречались с французским Монпелье.

В стартовом составе Жироны на спарринг против Монпелье вышел Артем Довбик. Для украинского форварда это был первый матч на предсезонном сборе, пишет 24 Канал.

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Довбик снова забивает

"Жиронцы" первыми пропустили гол на 19-й минуте матча. Однако довольно быстро сумели отыграться.

На 24-й минуте матча Довбык получил мяч на линии вратарской площадки и в одно касание переправил его в сетку ворот.

Видео гола Довбика

На 38-й минуте Жирона вышла вперед. Довбик поборолся с защитником и протолкнул мяч мимо голкипера.

Видео второго гола Довбика

На перерыв соперники ушли при счете 2:1 в пользу Жироны.

Отметим, что Виктор Цыганков не попал в заявку на контрольный матч. Украинский вингер восстанавливается после травмы, которую получил на Евро-2024.