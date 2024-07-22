Сделка становится все ближе: Довбик сделал важный шаг для трансфера в топ-клуб – что известно

Летнее трансферное окно-2024 набирает обороты. Одним из тех, кто может сменить клубную прописку до начала осени, является украинский нападающий Артем Довбик.

После успешного сезона-2023/2024 он заинтересовал ряд европейских клубов. Сейчас есть один, в который активнее всего сватают украинского форварда.

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Футболист подготовился к жизни в Мадриде

Еще до начала Евро-2024 была информация, что нападающий Жироны согласовал условия личного контракта с мадридским Атлетико. Клубам оставалось договориться только между собой, но неубедительное выступление Артема на континентальном первенстве поставило под сомнение со стороны боссов "матрасников" целесообразность этого трансфера.

Столичный клуб предлагал 25 миллионов евро, а Жирона требовала 40 и не соглашалась снижать цену. Недавно же состоялся прорыв в переговорах и после ухода в Милан Альваро Мораты Атлетико решил улучшить свое предложение.

Теперь же появился новый аргумент, указывающий на то, что трансфер является почти неизбежным. Каталонский журналист сообщил, что Довбик уже готовится к переезду в Мадрид и приобрел себе дом, в котором планирует жить в столице Испании.

. Сейчас клубы ведут активные переговоры. Сообщается, что Жирона не снижает цену, однако Атлетико давит на каталонцев, сам украинец также настаивает на переходе.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Его действующее соглашение с Жироной рассчитано до 30 июня 2028 года.