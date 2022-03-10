Довб**б, – реакция Харлан на слова Лаврова о том, что Россия не напала на Украину

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметился очередной безумной фразой. Он заявил, что Россия не нападала на Украину и какую-либо другую страну мира.

Харлан не сдержала эмоций

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отреагировала на слова Сергея Лаврова. Титулованная спортсменка написала, что не очень хочет комментировать паранойю россиянина и обозвала Лаврова одним словом.

Читайте также Это район, где сейчас мои родные, су*и, – Харлан отреагировала на обстрел оккупантами Николаева

Украинка выложила видео с обращением Лаврова и кратко прокомментировала это вранье от россиянина.

Эту ложь даже комментировать не хочется. А нет, хочется только одним словом – долб***б,

– написала украинская спортсменка.

Лавров заявил, что Россия не начинала войну, но отметил, что их войска сознательно разбомбили роддом в Мариуполе. Вроде бы этот роддом уже давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и весь персонал.

Кадры раненых рожениц, разрушенной больницы он назвал "манипуляцией".

После встречи в турецкой Анталии Дмитрий Кулеба дал брифинг.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – брифинг Дмитрия Кулебы: смотрите видео