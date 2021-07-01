Достойный поступок: травмированному Беседину хотят организовать поездку на матч Украина – Англия

Для Артема Беседина выступление на Евро-2020 уже завершено. Футболист получил травму в игре против Швеции, но его ждет красивый подарок от сборной Украины.

Трогательный поступок для Беседина

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возвращении Артема Беседина в Киев. Глава добавил, что по возможности нападающему Динамо и его жене организуют поездку в Рим на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия, чтобы Артем был рядом с командой.

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Однако все будет зависеть и от слов врачей. Пока неизвестно, разрешат ли они травмированному Беседину такой перелет.

Ночью после матча были в пути, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец, он сказал, если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его настоящие человеческие и бойцовские качества. Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой,

– заявил Павелко.

Вот такой трогательный поступок может совершить УАФ для травмированного футболиста. Четвертьфинальный поединок Евро-2020 состоится 3 июля. Старт встречи в 22:00.

Как нападающий получил травму в игре со Швецией

Форвард киевского Динамо появился на футбольном поле в первом дополнительном тайме, заменив на острие атаки Романа Яремчука. Однако сыграл Артем недолго – меньше десяти минут.

На 98-й минуте произошел ужасный эпизод с участием нападающего. Беседин в борьбе пытался первым дотянуться до мяча, в тот момент защитник Швеции Даниэльсон хотел сыграть на опережение, но вместо мяча влетел прямой ногой шипами в ногу Артема.

Сложно было смотреть на Артема, который корчился от бешеной боли на газоне. Игрок покинул поле только с помощью медиков и вообще не встал на ногу, к его колену был приложен лед. Сперва обидчик Беседина увидел перед собой предупреждение. Но арбитр решил сам просмотреть видеоповтор. После помощи VAR судья удалил шведа с поля.

После матча Александр Шовковский рассказал, что футболист Динамо сразу покинул расположение сборной и улетел в столицу Украины.

После обследования и сделанного МРТ стало известно, что у Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки, внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелка бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала столь значительную травму.

Срок восстановления – 6 месяцев.

Очень интересный момент произошел, когда врачи оказывали помощь Артему на футбольном поле. Нападающий успел пообщаться с партнерами по команде. Этот разговор попал в видеотрансляцию. На видео было видно, что Беседин призвал украинцев продолжать отдавать все силы в поединке и идти к победе.