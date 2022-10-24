В Испании этот матч вызвал интерес из-за главного тренера гостей – Эрнесто Вальверде в свое время возглавлял Барселону. В Украине же этот матч вызвал интерес с другой стороны – недавно фанаты Атлетика решили принести на трибуны "знамена" российских оккупантов в Донецкой области, и даже флаг СССР, пишет 24 канал.

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Феерия одного игрока

Однако этот вечер на "Камп Ноу" стал феерией одного игрока. Усман Дембеле, который еще в конце прошлого сезона был готов покинуть Барселону из-за своего сложного характера, едва ли не самостоятельно разгромил соперника. Он принял участие во всех четырех голах команды.

Первый гол забил сам Дембеле. Он пробил по воротам, но Симон с ударом справился. Но мяч подобрал Левандовский, после чего сделал навес в штрафную, куда вбежал француз и головой отправил мяч в ворота.

А затем Дембеле сначала отдал пас на Серхи Роберто. А после этого из его паса забил и пробивший с разворота Левандовский. Третий гол был забит на 22-й минуте первого тайма.

Еще более разгромным счет стал во втором тайме, когда Дембеле вывел на ударную позицию Феррана Торреса, установившего окончательный счет в матче.

Видеообзор матча Барселона – Атлетик

После этого матча Дембеле вышел на первое место по результативным пасам в чемпионате Испании в этом сезоне – 5. Левандовский разместился на втором месте с четырьмя ассистами. Но именно польский нападающий лидирует в гонке бомбардиров, имея 12 точных ударов.