В Іспанії цей матч викликав зацікавлення через головного тренера гостей – Ернесто Вальверде свого часу очолював Барселону. В Україні ж цей матч викликав зацікавлення з іншої сторони – нещодавно фанати Атлетіка вирішили принести на трибуни "прапори" російських окупантів в Донецькій області, і навіть прапор СРСР, пише 24 канал.

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Феєрія одного гравця

Однак цей вечір на "Камп Ноу" став феєрією одного гравця. Усман Дембеле, який ще наприкінці минулого сезону був готовий покинути Барселону через свій складний характер, мало не самотужки здійснив розгром суперника. Він взяв участь у всіх чотирьох голах команди.

Перший гол забив сам Дембеле. Він пробив по воротах, але Сімон з ударом впорався. Та м'яч підібрав Левандовський, після чого зробив навіс у штрафний майданчик, куди вбіг француз та головою відправив м'яч у ворота.

А далі Дембеле спочатку віддав пас на Серхі Роберто. А після цього з його паса забив і Левандовський, який пробив з розвороту. Третій гол було забито на 22-й хвилині першого тайму.

Ще більш розгромним рахунок став у другому таймі, коли Дембеле вивів на ударну позицію Феррана Торреса, який і встановив остаточний рахунок у матчі.

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетік

Після цього матчу Дембеле вийшов на перше місце за результативним пасами в чемпіонаті Іспанії цього сезону – 5. Левандовський розмістився на другому місці з чотирма асистами. Але саме польський нападник лідирує в гонці бомбардирів, маючи 12 влучних ударів.