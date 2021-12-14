Достала "мертвый" мяч: розыгрыши Свитолиной и Костюк – претенденты на звание лучшего

WTA определила десяток лучших розыгрышей сезона. Сразу две украинки попали в этот список.

Попали в перечень лучших

Розыгрыши первых двух ракеток Украины Элины Свитолиной и Марты Костюк претендуют на звание лучших в 2021 году. Матчи проходили на травяных турнирах.

Смотрите также Роскошный удар Костюк претендует на звание лучшего в сезоне: видео момента

Сразу три розыгрыша были в поединках с участием Костюк. Два из них в игре с латвийкой Анастасией Севастовой – в первом и втором сетах. Также выделили розыгрыш в матче с Дарьей Касаткиной – пятый гейм во втором сете.

Также не обошлось без Свитолиной. Отметили розыгрыш в матче против Елены Рыбакиной из Казахстана (третий гейм в первом сете).

Свитолина закончила сезон на 15-й строчке WTA. Костюк занимает 50-ю позицию в WTA. Другие украинки вне топ-50 лучших теннисисток мира.

Элина начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия), который пройдет с 3 по 9 января.

Марта Костюк откроет для себя сезон 4 – 9 января на турнире WTA 250 в Мельбурне.

Именно Рыбакину украинка победила в борьбе за "бронзу" на Олимпийских играх в Токио. Матч был очень напряженным, но Свитолиной удалось вырвать победу в матче, который длился три сета.

Лучшие розыгрыши сезона WTA: видеообзор