Дошло уже до какой-то паранойи, – украинка рассказала о вспышке COVID-19 на Олимпиаде

В лыжной акробатике фристайлистки завершили второй раунд квалификации, по итогам которой разыграли последние шесть путевок в финал. Украинка Ольга Полюк завершила борьбу с 16 результатом.

Отметим, что в финал соревнований попадают топ-6 спортсменок в каждой квалификации. В первом отборе Ольга набрала 68,76 балла, во втором – 56,68.

Смотрите также: Поборол COVID-19: Котовский вернулся в расположение сборной Украины на Олимпиаде-2022

Еще одна украинка Анастасия Новосад вообще не стартовала. Она не смогла получить два негативных теста и выйти из изоляции на личный старт.

COVID-19 всё изменил

После окончания прыжков Полюк откровенно рассказала о ситуации на Олимпаде.

На Олимпиаде мы делали все, чтобы не заразиться. Дошло уже до какой-то паранойи. Маску нигде не снимали, ходили в перчатках, повсюду дезинфицировали руки. Не представляю, где мы могли подхватить коронавирус,

– начала она.

Из-за COVID-19 украинцы не смогли поучаствовать в командных соревнованиях, где были среди фаворитов.

"До поездки в Пекин мы были в Штатах, а там чуть ли не по миллиону в день больных. Вот где боялись заразиться. Но никто в команде не заболел. А в Пекине половина слегла. Еще один странный факт. Среди тех, кто сидит на изоляции, один день может быть положительный тест, а на следующий отрицательный. Потом снова положительный. Наш тренер на изоляции сдал два отрицательных теста, его уже хотели выпускать, но взяли еще один – и снова положительный. Удивительно немного", – сказала Полюк.

Украина уже пропустила командные соревнования из-за ковида у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.