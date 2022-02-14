Зазначимо, що у фінал змагань потрапляють топ-6 спортсменок із кожної кваліфікації. У першому відборі Ольга набрала 68,76 бала, у другому – 56,68.

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Ще одна українка Анастасія Новосад взагалі не стартувала. Вона не змогла отримати два негативні тести та вийти з ізоляції до особистого старту.

COVID-19 все змінив

Після закінчення стрибків Полюк відверто розповіла про ситуацію на Олімпаді.

На Олімпіаді ми робили все, щоби не заразитися. Дійшло вже до якоїсь параної. Маску ніде не знімали, ходили у рукавичках, скрізь дезінфікували руки. Не уявляю, де ми могли підхопити коронавірус,

– почала вона.

Через COVID-19 українці не змогли взяти участь у командних змаганнях, де були серед фаворитів.

"До поїздки в Пекін ми були в Штатах, а там мало не по мільйону на день хворих. Ось де боялися заразитися. Але ніхто в команді не захворів. А в Пекіні половина злягла. Ще один дивний факт. Серед тих, хто сидить на ізоляції, один день може бути позитивний тест, а на наступний негативний. Потім знову позитивний. Наш тренер на ізоляції здав два негативні тести, його вже хотіли випускати, але взяли ще один – і знову позитивний. Дивно трохи", – сказала Полюк.

Зверніть увагу! Україна вже пропустила командні змагання через ковід у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.