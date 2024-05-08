Чотириразова чемпіонка світу з біатлону та трирахова призерка Олімпійських ігор Доротея Вірер продовжить кар'єру в наступному сезоні. Про це 34-річна італійка повідомила на спеціальній пресконференції.

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Доротея Вірер повідомила, коли завершить кар'єру

Лідерка збірної Італії не приховує, що вже відчуває наближення кінця кар'єри біатлоністки. Проте налаштована продовжити виступи до Олімпійських ігор 2026.

"Я вирішила разом із асоціацією біатлону та моїми тренерами, що мене ще вистачить. Я хочу продовжити до Олімпійських ігор 2026 року. Я багато розмірковувала за останні два місяці.

Подумала, що буде прикро завершити кар'єру таким чином. Чекаю на продовження. Я намагатимусь бути максимально готовою до Олімпійських ігор 2026", – сказала Вірер.

Довідка. Поки що Доротеї Вірер не вдалося стати олімпійською чемпіонкою. В її активі три бронзові нагороди Олімпіад, а також два Великі кришталеві глобуси Кубка світу та чотири золоті нагороди світових першостей.