"Страсть еще есть": титулованная биатлонистка высказалась о своей карьере

Доротея Вирер высказалась о своей карьере в биатлоне. Спортсменка рассказала, почему решила остаться в спорте.

Недавно Доротея Вирер объявила о возможном завершении биатлонной карьеры после зимней Олимпиады-2026, хотя обдумывала досрочный уход. Спортсменка будет вести активную подготовку к турниру.

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Доротея Вирер прокомментировала продолжение биатлонной карьеры

Итальянка отметила, что сезон-2023/2024 был для нее нелегким, но она не могла легко уйти.

У меня был нелегкий сезон, к сожалению, я много болела гриппом. Но мне не хотелось уходить вот так. Страсть к биатлону еще остается, мне нравится бороться, и молодежь не дает расслабиться. Но все они пока что только юноши! Остается чуть больше полутора лет до Олимпиады, я постараюсь продержаться, даже если будет непросто,

– рассказала Доротея Вирер.

Итальянская биатлонистка является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса. За время своих выступлений в биатлоне имеет четыре золотые награды мировых первенств.

Отметим, что Доротея Вирер также является трехкратным бронзовым олимпийским призером.