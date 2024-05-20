Нещодавно Доротея Вірер оголосила про можливе завершення біатлонної кар'єри після зимової Олімпіади-2026, хоча обдумувала достроковий відхід. Спортсменка вестиме активну підготовку до турніру.
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Доротея Вірер прокоментувала продовження біатлонної кар'єри
Італійка зазначила, що сезон-2023/2024 був для неї нелегким, але вона не могла легко піти.
У мене був нелегкий сезон, на жаль, я багато хворіла на грип. Але мені не хотілося йти ось так. Пристрасть до біатлону ще залишається, мені подобається боротися, і молодь не дає розслабитися. Але всі вони поки що лише юнаки! Залишається трохи більше ніж півтора року до Олімпіади, я постараюся протриматися, навіть якщо буде непросто,
– розповіла Доротея Вірер.
Відзначимо, що Доротея Вірер також є триразовою бронзовою олімпійською призеркою.