Польша предложила МОК новый способ допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что Польша предложила Международному Олимпийскому Комитету создать команду беженцев для россиян и белорусов. Именно эта команда могла б выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Именно таким образом в Польше пытаются не допустить участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 даже под нейтральным флагом. В то же время, найти компромисс с Международным олимпийским комитетом и ООН, которые считают, что полный запрет участия россиян или белорусов дискриминационный.

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"Я думаю, это может быть предложение компромисса с МОК. Чтобы избежать обвинений, что мы руководствуемся национальным признаком, что имеет место определенная дискриминация ввиду того, какой человек имеет паспорт, или на страну, из которой кто-то происходит. Чтобы создать представительство беженцев, не нейтральное представительство, а представительство беженцев, от которых могли бы выступить люди белорусской или российской национальности, являющиеся диссидентами режимов Путина и Лукашенко", – заявил Камиль Бортничук.

В то же время, ранее польский министр заявил, что если МОК позволит спортсменам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024, то Польша "поставит дело на острие ножа". Он не исключил, что тогда страна откажется от участия в Олимпиаде.