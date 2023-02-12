Сомнительный пример: глава МОК оправдывает допуск россиян к соревнованиям позором на Australian Open

Томас Бах все продолжает искать пути, как допустить игроков из РФ к международным турнирам и Олимпиаде. В этот раз он вспомнил унизительные моменты на турнире Grand Slam, которыми точно не стоит гордиться.

Год назад из-за войны войны в Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать к соревнованиям россиян и белорусов. Однако в преддверии Олимпийских Игр-2024 в Париже риторика организации постепенно меняется.

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Одним из первых о допуске россиян под нейтральным флагом заговорил президент МОК Томас Бах. Он считает, что олимпийское движение должно дать разрешение представителям РФ, если они не поддержали войну в Украине.

12 февраля Бах посетил чемпионат мира по горнолыжному спорту в Куршавеле и пообщался со СМИ, в том числе и с украинскими. Подавляющее большинство вопросов к Томасу касалось возможного снятия санкций с России.

"Речь не идет о Париже, а о спортивных соревнованиях, которые состоятся в 2023 году. Пока еще не говорим о Париже, об этом – позже. Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых – серьезное беспокойство, высказанное двумя особыми экспертами Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за их паспорта – это нарушение прав человека".

МОК соблюдает права человека, как и международные спортивные федерации, поэтому мы должны реагировать на это беспокойство. Во-вторых, нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, как украинская спортсменка играла против нейтральной спортсменки с российским паспортом, а белорусская теннисистка даже победила на турнире. Так почему это невозможно в плавании или гимнастике?

– отметил Томас Бах.

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Скандалы на Australian Open

Напомним, что во втором круге женского турнира на Australian Open Екатерина Байндл играла против нейтральной спортсменки Камилы Рахимовой и одолела ее. После игры она пожала руку оппонентке.

Впрочем, на том поединке произошел скандал, ведь организаторы пропустили на трибуны болельщиков-фашистов. Они пронесли российскую символику, выкрикивали оскорбления в сторону Украины, а один из них надел футболку в честь их фюрера Владимира Путина.

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Это еще раз доказывает, что только полный бан россиян способен не допустить фашистскую идеологию оккупантов к олимпийскому движению. К слову, победительница AO Арина Сабаленко известна отнюдь не своей нейтральностью.

В 2020 году она поддержала самопровозглашенного президента своей страны Александра Лукашенко во время разгона массовых протестов против фальсификации результатов выборов. А сейчас она готовится к турниру в России, а ее бойфренд Константин Кольцов открыто поддерживал геноцид украинцев.

Санкции против России и Беларуси в спорте: