Райан Гарсия попался на допинге: что показала вторая проба скандального боксера

Звездный боксер полусреднего веса Райан Гарсия провалил допинг-тест. В пробе эпатажного американца обнаружили запрещенные вещества.

В апреле этого года Райан Гарсия довольно неожиданно победил бывшего абсолютного чемпиона мира Дэвина Хэйни. Накануне поединка он превысил весовой лимит, а потому не получил титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

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Плохие дела Гарсии

После сенсационной победы стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест. В его пробе А обнаружили вещество остарин. Также был обнаружен метаболит нандролона.

Американец отрицал употребление запрещенных веществ. Гарсия обвинил представителей VADA в мошенничестве.

22 мая в лаборатории проверили вторую допинг-пробу скандалиста. Она тоже оказалась положительной. Об этом сообщил известный журналист Майкл Бенсон.

Что такое остарин

Остарин используют для повышения физической выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Его эффект подобен анаболическим стероидам. По этой причине остарин был внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для использования в спорте с января 2008 года.

Отметим, что юристы Гарсии будут оспаривать приговор антидопингового агенства. Боксер надеется доказать свою правоту и избежать дисквалификации.

Напомним, что в профессиональной карьере "Короля Райана" 25 побед и 1 поражение. 25-летний американец владел полноценным чемпионским поясом WBC в легком весе (2021).