Допелись: фанатов Лацио жестко наказали за фашистские песни и нацистские приветствия

Лацио останется без поддержки в ближайшем матче Лиги Европы против Марселя. Фанаты итальянского клуба сами виноваты в ситуации.

Наказание за неподобающее поведение

Уже 4 ноября Лацио сыграет на выезде против Марселя в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Однако "орлы" не смогут рассчитывать на поддержку своих ультрас во Франции.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин принял решение не только запретить болельщикам Лацио посетить матч против французского клуба, но и вообще пересечение границ Франции.

В 2017 году после матча с Кальяри 12 болельщикам клуба из-за этой причины было запрещено в течение 5 лет посещать любые спортивные события на территории Италии.

В чем провинились итальянские фанаты? Такое жесткое решение было выдвинуто из-за неподобающего поведения болельщиков "орлов". Они на регулярной основе устраивают скандальные ситуации в центре города и рядом со стадионами, а также отмечаются с неприятной стороны – исполняют фашистские песни и использует нацистские приветствия.

Реакция Лацио

Скандальный эпизод с участием ультрас "орлов" состоялся перед матчем Марсель – Лацио в 2018 году в Лиге Европы. Когда четыре человека получили ножевые ранения в результате столкновений, в которых участвовало около 200 человек. Та встреча завершилась победой итальянцев со счетом 1:3.

Итальянский клуб отреагировал на решение французских властей. У Лацио не стали оправдывать своих фанатов и становиться на их сторону: "Решение французского министра иностранных дел запретить болельщикам "Лацио" посещение Марселя как мера пресечения не удивительно и соответствует мерам, которые итальянские власти сделала перед матчем первого круга".

"Что удивительно, то это применение мер в общенациональном масштабе по неоправданным причинам. "Лацио" не может принять оскорбления в адрес всех болельщиков команды и самого клуба, который всегда борется против насилия и проявления всех типов дискриминации на стадионе и за его пределами", – говорится в заявлении итальянской команды.