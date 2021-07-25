Значительная часть сборной Украины по пауэрлифтингу – это спортсмены из Донетчины. Сейчас они готовятся к новому чемпионату Европы, который уже 3 августа состоится в Чехии.

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Под Мариуполем действует база для подготовки тех, кто поднимает тяжелое железо. Всего ежегодно там проводят по 3-4 подготовки. Спортсмены на базе не только тренируются, но и отдыхают.

Украинцы пауэлифтеры готовятся к соревнованиям в Чехии

60 украинских пауэрлифтеров поедут на чемпионат в Чехию. Это тренерский штаб и спортсмены. По словам тренера – готовность у всех высокая.

Будем пытаться побить мировые рекорды. К этому и готовимся,

– заметил старший тренер сборов Сергей Федоренко.

Тренируются спортсмены на базе "Олимп" под Мариуполем уже не первый год. Там есть бассейн, спортзал, волейбольное поле. Это позволяет пауэрлифтерам не отвлекаться и полностью погрузиться в подготовку к соревнованиям.

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