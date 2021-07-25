Значна частина збірної України з пауерліфтингу – це спортсмени з Донеччини. Наразі вони готуються до нового чемпіонату Європи, який вже 3 серпня відбудеться в Чехії.

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Під Маріуполем діє база для підготовки тих, хто підіймає важке залізо. Загалом щороку там проводять по 3 – 4 підготовки. Спортсмени на базі не лише тренуються, а й відпочивають.

Українці пауеліфтери готуються до змагань в Чехії

60 українських пауерліфтерів поїдуть на чемпіонат у Чехію. Це тренерський штаб та спортсмени. За словами тренера – готовність у всіх висока.

Будемо намагатись побити світові рекорди. До цього і готуємось,

– зауважив старший тренер зборів Сергій Федоренко.

Тренуються спортсмени на базі "Олімп" під Маріуполем вже не перший рік. Там є басейн, спортзал, волейбольне поле. Це дозволяє пауерліфтерам не відволікатися і повністю поринути у підготовку до змагань.

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