Последний раз так феерил Коби Брайант: Дончич побил рекорд результативности за 18 лет – видео

В ночь с 26 на 27 января прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них Аталанта на своей площадке принимала Даллас.

Команды подходили к очной встрече с сериями из трех поражений в каждой. В итоге, в поединке между середняками своих конференций победу праздновали гости со счетом 143:148, пишет 24 Канал.

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Фантастическая результативность Дончича

Однако матч в первую очередь запомнился не командными выступлениями, а безумным индивидуальным перформансом от разыгрывающего Далласа Луки Дончича. Он провел на площадке 45 минут и набрал невероятные 73 очка. К ним словенец добавил также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват.

Таким образом, он побил рекорд сезона-2023/2024 в НБА по результативности., который до этого принадлежал центровому Филадельфии Джоэлу Эмбииду (70). Более того, звездный игрок Далласа повторил четвертый результат в истории лиги. В последний раз большее количество очков набирал Коби Брайант в далеком 2006 году.

Самые результативные индивидуальные показатели в истории НБА

1. Уилт Чемберлейн– 100 очков (1962 год)

2. Коби Брайант– 81 (2006)

3. Уилт Чемберлейн– 78 (1961)

4-7. Лука Дончич– 73 (2024)

4-7. Дэвид Томпсон– 73 (1978)

4-7. Уилт Чемберлейн– 73 (дважды в 1962)

Смотрите видео с каждым результативным броском Дончича в матче