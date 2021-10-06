Донбасс совершил невероятный камбэк, уступая 3: 0, но проиграл ключевой матч Лиги чемпионов
Источник:24 канал
Донбасс потерпел обидное поражение в рамках 5 тура группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Украинский клуб проиграл австрийскому Клагенфурту.
Донбас – Клагенфурт 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)
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Чемпион Украины провалил первый период, пропустив три шайбы. Однако дончане не опустили руки и отыгрались.
На 27 минуте поединка Коренчук отыграл одну шайбу, сделав счет 3:1.
В последнем периоде подопечные Павла Микульчика вернули интригу благодаря усилиям Морозова и Туркина. Два точных броска позволили Донбассу сравнять счет.
Казалось, что Донбасс перевернет игру с ног на голову и сможет вырвать победу.
Однако за минуту до окончания основного времени дончане обрезались в своей зоне и позволили Клагенфурту забросить решающую шайбу.
Поражение практически не оставляет дончанам шансов на выход из группы.