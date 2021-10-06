Донбас – Клагенфурт 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Достойно внимания Хоккеист Денискин дисквалифицирован на 3 матча за расизм: Донбасс недоволен решением

Чемпион Украины провалил первый период, пропустив три шайбы. Однако дончане не опустили руки и отыгрались.

На 27 минуте поединка Коренчук отыграл одну шайбу, сделав счет 3:1.

В последнем периоде подопечные Павла Микульчика вернули интригу благодаря усилиям Морозова и Туркина. Два точных броска позволили Донбассу сравнять счет.

Казалось, что Донбасс перевернет игру с ног на голову и сможет вырвать победу.

Однако за минуту до окончания основного времени дончане обрезались в своей зоне и позволили Клагенфурту забросить решающую шайбу.

Поражение практически не оставляет дончанам шансов на выход из группы.