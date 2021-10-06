Донбас – Клагенфурт 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

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Чемпіон України провалив перший період, пропустивши три шайби. Однак донеччани не опустили руки й відігралися.

На 27 хвилині поєдинку Коренчук відіграв одну шайбу, зробивши рахунок 3:1.

В останньому періоді підопічні Павла Мікульчика повернули інтригу завдяки зусиллям Морозова й Туркіна. Два точні кидки дозволили Донбасу зрівняти рахунок.

Здавалося, що Донбас переверни гру з ніг на голову та зможе вирвати перемогу.

Однак за хвилину до закінчення основного часу донеччани обрізалися у своїй зоні і дозволили Клагенфурту закинути вирішальну шайбу.

Поразка практично не залишає донеччанам шансів на вихід з групи.