Донбасс получил календарь матчей в хоккейной Лиге чемпионов

11 июня 2021 , 14:32
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Донецкий Донбасс будет представлять Украину в хоккейной Лиге чемпионов. Команда попала в группу G.

Групповой этап хоккейной Лиги чемпионов стартует 26 августа. Однако, свой первым матч Донбасс сыграет аж 3 сентября. В домашнем матче в Киеве команда будет противостоять датскому Рунгстен Сайер Кэпитал. Матч состоится во Дворце спорта.

К теме Чемпиона Беларуси исключили из хоккейной Лиги чемпионов

Напомним, другими соперниками Донбасса на групповом этапе Лиги чемпионов являются Руанские Драконы (Франция) и Клагенфурт (Австрия).

Календарь матчей Донбасса в Лиге чемпионов

  • 3 сентября. Донбасс – Рунгстен Сайер Кэпитал
  • 5 сентября. Донбасс – Руанские Драконы
  • 9 сентября. Руанские Драконы – Донбасс
  • 11 сентября. Рунгстен Сайер Кэпитал – Донбасс
  • 6 октября. Донбасс – Клагенфурт
  • 13 октября. Клагенфурт – Донбасс

К слову, матч Донбасса и Клагенфурта, запланированный на 13 октября, будет закрывать групповую стадию соревнований.

В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из каждого квартета.

Автор: Ігор Саджениця