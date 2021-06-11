Донбасс получил календарь матчей в хоккейной Лиге чемпионов

Донецкий Донбасс будет представлять Украину в хоккейной Лиге чемпионов. Команда попала в группу G.
Групповой этап хоккейной Лиги чемпионов стартует 26 августа. Однако, свой первым матч Донбасс сыграет аж 3 сентября. В домашнем матче в Киеве команда будет противостоять датскому Рунгстен Сайер Кэпитал. Матч состоится во Дворце спорта.
К теме Чемпиона Беларуси исключили из хоккейной Лиги чемпионов
Напомним, другими соперниками Донбасса на групповом этапе Лиги чемпионов являются Руанские Драконы (Франция) и Клагенфурт (Австрия).
Календарь матчей Донбасса в Лиге чемпионов
- 3 сентября. Донбасс – Рунгстен Сайер Кэпитал
- 5 сентября. Донбасс – Руанские Драконы
- 9 сентября. Руанские Драконы – Донбасс
- 11 сентября. Рунгстен Сайер Кэпитал – Донбасс
- 6 октября. Донбасс – Клагенфурт
- 13 октября. Клагенфурт – Донбасс
К слову, матч Донбасса и Клагенфурта, запланированный на 13 октября, будет закрывать групповую стадию соревнований.
В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из каждого квартета.