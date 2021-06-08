В этом сезоне в хоккейной лиге чемпионов (ХЛЧ) должно было выступить 32 клуба. Приглашение от организаторов получила и минская Юность как чемпион Беларуси.
И уже после того, как состоялась жеребьевка, руководство ХЛЧ решило отозвать приглашение для Юности. Свое решение они аргументировали ситуацией в Беларуси в последнее время. Главное – отсутствие авиасообщения со страной и безопасность участников во время путешествия туда.
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"Уже сейчас объявлено о приостановке полетов в Беларусь минимум до конца октября. И непредсказуемым является то, что будет в будущем. При этом необходимым условием для соревнования является, чтобы команды, болельщики, организаторы и наши партнеры могли путешествовать и чувствовали себя в безопасности. К сожалению, сейчас это невозможно выполнить во время поездок в Беларусь", – говорится в заявлении ХЛЧ.
Поэтому Юность исключили из турнира. Кто займет место белорусской команды – пока неизвестно.
Почему в Беларусь не летают самолеты
- 23 мая в Беларуси экстренно посадили самолет компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Чтобы посадить самолет, в воздух подняли истребитель. Официальная причина, почему самолет совершил экстренную посадку в Минске – сообщение о взрывчатке на борту самолета.
- Однако впоследствии стало известно, что на борту самолета находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Он вместе со своей девушкой возвращался с отдыха. Журналист уже давно живет в Польше, ведь в Беларуси он объявлен в розыск. После приземления самолета их задержали.
- Такой поступок белорусской стороны возмутил мир, ведь это является нарушением Чикагской конвенции 1944 года. Ради безопасности своих пассажиров авиакомпании начали прокладывать маршруты в обход Беларуси. А впоследствии Евросоюз запретил самолетам из ЕС летать над Беларусью.
- На этом ограничения не закончились – белорусским авиакомпаниям запретили летать в Евросоюз.