В этом сезоне в хоккейной лиге чемпионов (ХЛЧ) должно было выступить 32 клуба. Приглашение от организаторов получила и минская Юность как чемпион Беларуси.

И уже после того, как состоялась жеребьевка, руководство ХЛЧ решило отозвать приглашение для Юности. Свое решение они аргументировали ситуацией в Беларуси в последнее время. Главное – отсутствие авиасообщения со страной и безопасность участников во время путешествия туда.

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"Уже сейчас объявлено о приостановке полетов в Беларусь минимум до конца октября. И непредсказуемым является то, что будет в будущем. При этом необходимым условием для соревнования является, чтобы команды, болельщики, организаторы и наши партнеры могли путешествовать и чувствовали себя в безопасности. К сожалению, сейчас это невозможно выполнить во время поездок в Беларусь", – говорится в заявлении ХЛЧ.

Поэтому Юность исключили из турнира. Кто займет место белорусской команды – пока неизвестно.

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