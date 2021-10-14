Донбасс на мажорной ноте завершил выступление в дебютной для Украины Лиге чемпионов

В среду, 13 октября, состоялся очередной поединок группового раунда хоккейной Лиги чемпионов, в котором украинский Донбасс на выезде обыграл Клагенфурт со счетом 2:1.

Клагенфурт – Донбасс 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

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В первом периоде единственную шайбу забросил Лялька, которому ассистировал Медведев. Хозяева площадки сумели отыграться в середине второй двадцатиминутки.

В дальнейшем команды играли надежно в обороне, периодически обмениваясь острыми атаками. На 13-й минуте заключительного периода Донбасс оказался в большинстве и усилиями Шишлянникова конвертировал его в гол.

В самой концовке у Клагенфурта был один хороший момент, но подопечные Павла Микульчика выстояли, несколько раз угрожая пустым воротам австрийцев.

Как итог – победа Донбасса, которая стала второй для дончан в этой Лиге чемпионов. В турнирной таблице группы G чемпион Украины занял третье место. В плей-офф из этого квартета отправились Клагенфурт и Руан.

Клагенфурт – Донбасс видеообзор