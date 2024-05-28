Надругательство над украинским языком: оккупанты испортили эмблему Шахтера на "Донбасс Арене"

Российские оккупанты только через десять лет после начала оккупации решили "деукраинизировать" эмблему Шахтера. Террористы повредили большое лого клуба на "Донбасс Арене".

Уже десять лет донецкий Шахтер вынужден принимать соперников в родном городе. Донец оказался под временной оккупацией россиян, поэтому они многое меняют на свой вкус, пишет 24 Канал.

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Кроме того, в оккупации оказался и стадион-красавец Шахтера "Донбасс Арена". Украинские военные не раз публиковали снимки с дронов, где видно состояние упадка арены.

Теперь же оккупанты решили навести свои очередные порядки на арене. Местные жители увидели, что с эмблемы Шахтера была убрана вторая буква "А". Логотип имел вид "Шахт*р".



Оккупанты испортили эмблему Шахтера на "Донбасс Арене" / фото из пророссийских соцсетей

Нетрудно догадаться, что террористам не хочется читать украинское слово "Шахтар", ведь они называют эту команду "Шахтер". Удивляет только, что до такого примитивного хода оккупанты додумались аж через 10 лет.

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Отметим, что Шахтер является действующим чемпионом Украины по футболу. Именно "горняки" торжествовали в УПЛ в сезонах 2022-2023 и 2023-2024. В следующем году дончане выступят в Лиге чемпионов.