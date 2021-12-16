Домучала гонку, – Билосюк рассказала о проблемах со здоровьем во время спринта
Источник:Суспільне Спорт
Украинская биатлонистка Елена Билосюк оценила начало этапа Кубка мира во французском Анси. Спортсменка жалуется на проблемы со здоровьем.
Билосюк: Возникли определенные проблемы со здоровьем
Билосюк продемонстрировала лучший результат среди украинок в первой гонке четвертого этапа французского Анси. Украинка финишировала на 18-й позиции. Она чисто отработала на двух огневых рубежах.
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Биатлонистка отметила хорошие погодные условия. По ее словам, в Анси достаточно прохладно, однако это не отразилось на выступлении гонки.
Елена также призналась, что у нее проблемы со здоровьем.
Что касается самочувствия, то во время гонки возникли проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Домучала гонку, тяжело было, не могла сразиться. Всю дистанцию почему-то было тяжело, задыхалась. Возможно, перепады в высотах – не знаю,
– сказала Билосюк.
Дарья Блашко, Юлия Джима и Ирина Петренко, по результатам спринта, сумели отобраться в персьют.К слову. В субботу 18 декабря состоится женская гонка преследования. Начало в 14.00.